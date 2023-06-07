Народная статья: экс-футболиста «Анжи» задержали с наркотиками в Москве

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 38 0

Футболиста Гасанова задержали с наркотиками в Москве

Народная статья: экс-футболиста «Анжи» задержали с наркотиками в Москве

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

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Шамиль Гасанов перебежал дорогу в неположенном месте, чем привлек внимание ППС.

Бывший футболист «Анжи» Шамиль Гасанов был задержан в Москве. Эксклюзивная информация появилась в распоряжении 5-tv.ru.

Сообщается, что ночью 29-летний мужчина решил перебежать Боровское шоссе в неположенном месте. Этим он привлек внимание сотрудников полиции, которые решили его остановить.

Мужчина заметно нервничал, поэтому сотрудники МВД решили его досмотреть. В кармане спортсмена обнаружили обмотанный изолентой сверток. Задержанный признался, что внутри находится метадон с мефедроном.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков». Он находится под подпиской о невыезде.

За свою карьеру Гасанов успел сыграть в «Анжи», «Енисее» и норвежском «Тромсе». Сейчас он является игроком узбекистанского клуба «Сурхан».

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