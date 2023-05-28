Рэп-исполнительницу Ализаде задержали в Турции за пропаганду наркотиков

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Артистку намерены депортировать из страны.

Рэп-исполнительницу Ализаде задержали в Турции за пропаганду наркотиков

Фото: Instagram* / asyaalizaude

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Рэп-исполнительницу Асю Ализаде задержали в Турции за пропаганду наркотиков. Местные правоохранители узрели в ее творчестве призыв к употреблению запрещенных веществ, сообщило издание Gazeteduvar.

Девушку задержали в доме в Стамбуле, ей грозит депортация из страны.

Асе Ализаде 22 года. Она родилась в Азербайджане, в 11 лет вместе с родителями перебралась в Россию. Еще в подростковом возрасте она увлеклась рэпом, начала писать песни. Со временем ее композиции стали набирать популярность. Переехать из России она решила в прошлом году.

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