Не надо так: ТОП-8 ошибок, приводящих к провалу на свидании

От чего лучше отказаться на встрече со второй половинкой?

Для успешного свидания следует отказаться от некоторых слов и поступков. Подборку полезных советов составило издание «УзнайВсе!».

Намеренное опоздание

Многие девушки считают хорошим тоном опоздать на встречу: по их мнению, так каждая минута наедине будет ценнее. Но, если к задержкам на пять или десять минут мужчины относятся нормально, то ожидание в течение 20-30 минут начнет их раздражать.

Чрезмерная безупречность

Внешний вид — еще один важный пункт, которому зачастую уделяется слишком много внимания. Иногда важно вовремя остановиться, чтобы не превращать свидание в «самолюбование». Кроме того, стремление выглядеть «с иголочки» может свидетельствовать о неуверенности.

Беспрерывные комплименты

Во время личной встречи пара комплиментов может помочь наладить контакт, но во всем нужно знать меру. Эксперты предупреждают, что обилие лести может выглядеть ненатурально и таким образом оттолкнет партнера.

Излишняя загадочность

Некая интрига вокруг собственного образа — это хороший прием, чтобы поддержать интерес к собственной персоне. Однако излишняя мистификация неуместна на свидании, где от влюбленных ожидается искренность и открытость.

Как правило, на первой встрече люди пытаются узнать друг друга получше. Поэтому не стоит сразу же переводить беседу на другую тему.

Употребление алкоголя

Многие пытаются замаскировать неловкость или волнение на свидании с помощью алкоголя, однако так делать неправильно. Нельзя заранее предугадать, как к спиртным напиткам относится партнер, поэтому лучше сразу прояснить этот аспект.

Непомерное любопытство

www.globallookpress.com / Gary Houlder

Узнать о человеке побольше информации — это правильно и логично, однако не стоит превращать романтическую встречу в допрос, задавая слишком много вопросов. Специалисты советуют больше делиться эмоциями и впечатлениями.

Перебор с флиртом

В некоторых случаях кокетливость может показаться привлекательной, но иногда она может свидетельствовать о распущенности человека или его неготовности к серьезным отношениям. Лучшим вариантом будет внимательно слушать ответы и проявлять внимательность к словам партнера.

Напрасные обещания

Лучшее решение — быть открытым и честным в отношениях с партнером. Если по какой-то причине человек не понравился, лучше прямым текстом сказать об этом: нет смысла давать ложные обещания или намеки на последующие встречи.

Ранее 5-tv.ru писал, как на первом свидании распознать богатого и бедного мужчину.