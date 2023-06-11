Лолита не против записать совместный трек с Инстасамкой

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 27 0

Эстрадную певицу привлекает творчество скандальной рэперши.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Лолита готова записать совместный трек со скандальной рэпершей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева). О своих творческих желаниях российская эстрадная певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое радио ДВИЖ».

«Я очень люблю Дашу и я была бы невероятно счастлива, если бы к моим 60 следующий и единственный фит, который я бы записала, это только с Инстасамкой. Говорю это совершенно откровенно», — призналась Лолита.

По признанию артистки, после ее совместной композиции с Костой Лакостой, к ней поступает много предложений от молодых артистов, однако она не готова их принять.

«Я слушаю треки и говорю: «Нет. Ребята, либо вам я ничего не дам, либо вы мне ничего не дадите», — объяснила Лолита.

Ранее Инстасамка сама изъявила о желании поработать с 59-летней певицей. Рэперша, по ее признанию, практически не слушает российских исполнителей, тем не менее, творчество Лолиты не оставило ее равнодушной.

Ранее 5-tv.ru писал, как Милявская заявила, что любит включаться в движ, но думает о здоровье.

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