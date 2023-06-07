«Ростелеком» создал избирательную платформу к выборам 2024 года

«Ростелеком» создал новую избирательную платформу к выборам в 2024 году. Об этом президенту рассказал глава крупнейшего в стране оператора связи и провайдера цифровых услуг.

Михаил Осеевский доложил Владимиру Путину и о масштабных планах компании. Например, к 2030-му она должна обеспечить широкополосный доступ в интернет почти во всех российских домах.

Через три года завершится работа по прокладке канала магистральных оптических линий связи «Запад — Восток», который соединит Европу и Азию и поможет развитию экономики. А еще идет активная работа по цифровизации Росреестра и социального казначейства.