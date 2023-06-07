«Ростелеком» создал избирательную платформу к выборам 2024 года

Эфирная новость 6 0

Также идет активная работа по цифровизации Росреестра и социального казначейства.

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

«Ростелеком» создал новую избирательную платформу к выборам в 2024 году. Об этом президенту рассказал глава крупнейшего в стране оператора связи и провайдера цифровых услуг.

Михаил Осеевский доложил Владимиру Путину и о масштабных планах компании. Например, к 2030-му она должна обеспечить широкополосный доступ в интернет почти во всех российских домах.

Через три года завершится работа по прокладке канала магистральных оптических линий связи «Запад — Восток», который соединит Европу и Азию и поможет развитию экономики. А еще идет активная работа по цифровизации Росреестра и социального казначейства.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.46
0.21 87.17
0.22
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

20:57
«Ростелеком» создал избирательную платформу к выборам 2024 года
20:46
У американцев сдают нервы»: зачем США начали пугать мир инопланетными кораблями
20:31
«Это — страшное чувство»: Кравец посочувствовала овдовевшей певице Гурцкая
20:18
Аммиакопровод Тольятти — Одесса на территории РФ полностью исправен
20:09
Новость о помиловании Сапеги стала полной неожиданностью для ее родных
20:04
«Принципиальный вопрос»: почему враждуют Ольга Спиркина и Дмитрий Кончаловский

Сейчас читают

"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая
«Без лишнего шума»: дочь отреагировала на странные слухи о здоровье Федосеевой-Шукшиной
«Горит не только лес»: почему над США появился «марсианский» смог
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео