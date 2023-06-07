Неизвестные бросили дымовую гранату в детский центр

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 14 0

По факту происшествия проводится проверка.

Неизвестные бросили дымовую гранату в детский центр

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В городе Николаевск Волгоградской области неизвестные кинули дымовую гранату на территорию детского медицинского центра. Эксклюзивными кадрами с места происшествия делится 5-tv.ru.

Как сообщают охранники заведения, вечером 6 июня они услышали звуки подъезжающей машины. Мужчины вышли из КПП и услышали громкий хлопок, а также увидели дым. Очевидцы сообщают, что марку машины из-за завесы рассмотреть не удалось.

Пострадавших в результате ЧП нет, проводится проверка.

Неизвестные бросили дымовую гранату в детский центр

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области были найдены три тайника с боеприпасами, которые оставили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Боевики бросили ящик с 16 бронебойно-зажигательными патронами калибра 14,5 миллиметра.

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