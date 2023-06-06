Представитель Юрия Антонова прокомментировал слухи о его госпитализации

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 044 0

Администратор Юрия Антонова опроверг слухи о его госпитализации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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По неофициальным данным, композитор попал в больницу 17 мая с подозрением на сердечный приступ. Так ли это?

Советский и российский музыкант Юрий Антонов находится дома после госпитализации. Как сообщил администратор Андрей, певец чувствует себя хорошо и отдыхает в кругу своих домашних любимцев.

«Дома находится, в кругу своих животных», — заявил Андрей в беседе с 5-tv.ru.

Ранее появилась информация, что Юрий Антонов госпитализирован с подозрением на сердечный приступ. Врачи рекомендовали ему провести в больнице несколько дней для профилактики, однако композитор якобы выписался раньше и уехал домой, так как должен был контролировать там ремонт.

В начале года Юрий Антонов рассказывал, что мучается от болей после сложной операции. Более трех лет назад у него начались проблемы с ногой, в итоге врачам пришлось буквально по частям собирать его колено. Позже Антонов и вовсе заменил сустав. Но ничего не помогло избавиться от боли.

После всех операций Юрий Михайлович продолжает жить и лечиться в Москве. Музыкант находится в своем загородном доме, в окружении любимых животных. Возвращаться на сцену пока не планирует.

Ранее 5-tv.ru писал, как тяжелобольной Юрий Антонов проводит время в загородном доме.

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