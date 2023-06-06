«Желаю ей покоя»: в Австралии помиловали женщину, сидевшую в тюрьме за убийство четырех детей

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 995 0

В Австралии помилована женщина, 20 лет отбывавшая наказание за убийство четырех детей

«Желаю ей покоя»: в Австралии помиловали женщину, сидевшую в тюрьме за убийство четырех детей

Фото: Fairfax Media / gettyimage

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Теперь женщина может требовать компенсацию за судебную ошибку.

В Австралии была помилована 55-летняя Кэтлин Фолбигг, которая отбыла наказание с 2003 года по обвинению в убийстве четырех детей. Об этом сообщает CNN.

На днях женщину освободили из тюрьмы в городе Графтон, благодаря науке. Оказалось, что дети Кэтлин могли умереть по естественным причинам, а не от рук собственной матери.

«Для нее это было 20-летнее испытание… Я желаю ей покоя», — сказал генеральный прокурор Дейли.

Тем не менее, приговор по делу все еще остается в силе, но может быть обжалован в апелляционном суде. Более того, в будущем Кэтлин сможет даже потребовать у властей Австралии компенсации за судебную ошибку.

Странная история произошла еще в 2003 году, когда на тот момент еще молодую девушку Кэтлин Фолбигг признали виновной в убийстве трех своих детей и непредумышленном убийстве четвертого. Ее приговорили к 40 годам лишения свободы с правом подать прошение об условно-досрочном освобождении через 25 лет. В основе дела лежали косвенные улики. Однако в 2018 году несколько местных ученых попытались собрать доказательства, что смерть ее маленьких детей может быть связана с мутацией гена, носителем которого является сама Фолбигг. Уже в марте 2021 года почти 100 научных сотрудников подписали петицию с требованием признать женщину невиновной и нашли тому веские доказательства.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как якутянина приговорили к 21 году колонии за серию убийств 30-летней давности.

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