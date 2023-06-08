Бероев вышел в свет с потерявшим ноги в боях за ДНР другом: «Это герои!»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 6 917 0

Бероев посетил премьеру фильма «Сквозь время» с потерявшим ноги в боях за ДНР другом

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

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Актер отметил — именно таким людям и место, в первую очередь, на общественных мероприятиях.

Российский актер Егор Бероев вышел в свет со своим другом Абдулом Рафи Джабаром, который пять лет назад потерял обе нижних конечности в боях за Донецкую народную республику (ДНР). В комментарии для 5-tv.ru знаменитость рассказал, почему решил выйти в свет не один.

«Это сержант первого армейского корпуса ДНР Абдул Рафи Джабар. Мой друг. Он воюет с 2014 года - защищал ДНР, в 2018 году потерял ноги. Я дружу с ним уже давно. Он приехал сюда для планового обследования. Думаю, таким людям, в первую очередь, место на общественных мероприятиях. Это настоящие герои!» — пояснил актер на премьере фильма «Сквозь время».

К слову, друг Бероева родился в Афганистане. Но после смерти родителей по воле судьбы оказался в СССР, где его определили в интернат. Вернулся на родину Джабар уже после распада СССР. Немного пожив в Афганистане, увидев обстановку в стране и столкнувшись с финансовыми трудностями, решил перебраться в Россию. А в 2014-м отправился защищать Донбасс от боевиков.

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