Лихач не вписался в поворот и перевернулся во время погони под Нижним Новгородом
Автомобиль перевернулся во время полицейской погони в Нижегородской области
Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrew Mccaren; 5-tv.ru
Мужчина за рулем иномарки пытался скрыться от стражей порядка.
Полицейская погоня в Нижегородской области закончилась зрелищным кульбитом. Мужчина за рулем иномарки пытался скрыться от стражей порядка, но на большой скорости не вписался в поворот.
Машина наехала на препятствие, после чего несколько раз перевернулась и остановилась в считанных сантиметрах от жилого дома. Гонщик выжил и был задержан полицейскими.
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