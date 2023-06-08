В России предложили запретить выбрасывать одежду в мусорные баки
О наказании пока речи не идет, напротив — планируют ввести систему поощрений.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Россиянам хотят запретить выбрасывать одежду в мусорные баки — с такой инициативой выступили экологи. Как узнали «Известия», идею уже одобрили в Минприроды.
Ненужные вещи придется отправлять не в общие баки, а в специальные контейнеры. Они появятся в магазинах, где продают текстиль.
Мера направлена против перепотребления: в России ежегодно образуется примерно по два миллиона тонн текстильных отходов. Утилизировать большую часть — затратно и хлопотно.
О наказании пока речи не идет, напротив — планируют ввести систему поощрений. Так, можно будет сдать что-то ненужное из гардероба и получить скидку на следующую покупку.
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