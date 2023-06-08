Пойманный в ДНР украинский шпион расплакался в обращении к россиянам: «Не поддавайтесь»

Сотрудники ФСБ задержали диверсанта в результате оперативной игры. Он пять лет работал под псевдонимом «Сорок первый».

Сотрудники управления ФСБ по ДНР задержали в российской республике шпиона и диверсанта службы внешней разведки (СВР) Украины. Во время допроса он расплакался, обращаясь к россиянам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил РФ», — рассказал сотрудник российской спецслужбы.

По его словам, задержанным оказался Михаил Михайленко. Он работал на украинскую разведку под псевдонимом «Сорок первый» с 2018 года и регулярно получал за это деньги.

В апреле 2023-го мужчина получил новое задание — въехать на территорию ДНР и собирать информацию о сотрудниках ФСБ. В дальнейшем эти сведения предполагалось использовать для совершения терактов против российских силовиков. Однако шпион попался.

Во время допроса Михайленко обратился к украинцам и россиянам. Он призвал не соглашаться работать на иностранные разведки, после чего расплакался.

«Я хочу обратиться ко всем гражданам России и Украины. Дорогие граждане, не ведитесь на сладкие обещания… На сладкие обещания иностранных разведок. Не соглашайтесь на их вербовку. Не поступайте так, как поступил я. Это очень подло и низко. Я вам очень хочу сказать: живите лучше по совести, живите с Богом в душе, просто живите честно. Не поддавайтесь на их провокации, на их угрозы, сладкие обещания, денежные вознаграждения. Мне больше нечего сказать», — едва сдерживая слезы произнес мужчина, после чего закрыл лицо руками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинского шпиона приговорили в России к 16 годам колонии.