Легковушка протаранила грузовик в Подмосковье. Пассажиры погибли на месте

Водитель иномарки в результате ДТП практически не пострадал.

Водитель кроссовера в Подмосковье на полной скорости протаранил грузовик, припаркованный на обочине. В результате наезда правая часть машины, где сидели пассажиры, оказалась полностью смята.

Два человека погибли на месте, а вот водитель иномарки практически не пострадал. По сообщениям очевидцев, мужчина был пьян.