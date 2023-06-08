Легковушка протаранила грузовик в Подмосковье. Пассажиры погибли на месте

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Легковушка протаранила грузовик в Подмосковье

Фото, видео: МВД России / ТАСС; 5-tv.ru

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Водитель иномарки в результате ДТП практически не пострадал.

Водитель кроссовера в Подмосковье на полной скорости протаранил грузовик, припаркованный на обочине. В результате наезда правая часть машины, где сидели пассажиры, оказалась полностью смята.

Два человека погибли на месте, а вот водитель иномарки практически не пострадал. По сообщениям очевидцев, мужчина был пьян.

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