Грузовик переехал пешехода в промзоне у стоянки в Москве — видео (18+)
Тот пытался увернуться от многотонной машины, но не успел.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
Пешеход серьезно пострадал под колесами грузовика на юге Москвы. Инцидент произошел в промзоне у стоянки строительной техники.
Водитель машины сель за руль и поехал, не заметив, что прямо перед ним идет мужчина. Тот пытался увернуться от многотонного грузовика, но не успел. В результате пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
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