Грузовик переехал пешехода в промзоне у стоянки в Москве — видео (18+)

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Тот пытался увернуться от многотонной машины, но не успел.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Пешеход серьезно пострадал под колесами грузовика на юге Москвы. Инцидент произошел в промзоне у стоянки строительной техники.

Водитель машины сель за руль и поехал, не заметив, что прямо перед ним идет мужчина. Тот пытался увернуться от многотонного грузовика, но не успел. В результате пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

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