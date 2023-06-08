Спасти невозможно: авто с водителем внутри загорелось в Новосибирске

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Автомобиль с водителем внутри загорелся в Новосибирске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jason Cuddy; 5-tv.ru

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К приезду пожарных машина была полностью объята огнем.

В Новосибирске легковушка вспыхнула во время движения. Водитель получил серьезные ожоги, но сумел остановить машину и выбраться из салона.

Позже ему оказали помощь прибывшие врачи скорой, а вот автомобиль спасти уже было невозможно. К приезду пожарных машина была полностью объята огнем. Пламя даже перекинулось на соседний забор, но затем все оперативно потушили.

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