Знают не все: какие льготы положены ветеранам труда в России

Присвоением звания занимаются органы социальной защиты.

Ветераны труда в России имеют право на получение различных видов социальной поддержки. Однако не все знают, как ими воспользоваться и какие меры им доступны.

Какие льготы существуют:

Все ветераны, согласно федеральному закону, имеют право на получение пенсий, пособий и ежемесячной денежной выплаты. Помимо этого, они также могут получить право на предоставление жилья, компенсацию за расходы на услуги ЖКХ, а также протезно-ортопедическую и медицинскую помощь.

На федеральном уровне статус ветерана не предоставляет налоговых льгот. Но такие меры поддержки предоставляются пенсионерам, которые и являются ветеранами труда.

Им не предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск, но, как и всем пенсионерам, этой категории людей гарантировано право на 14 дней отпуска за свой счет ежегодно. Работодатель при этом, обязан по просьбе работника предоставить отпуск, передает издание URA.RU.

Кроме вышеперечисленного, ветераны труда также могут воспользоваться взносами за капремонт многоквартирного дома и оплатить коммунальные услуги и топливо, если дом не подключен к центральному отоплению. Что касается региональных льгот, то в них входит:

социальная денежная помощь, включающая ежемесячную выплату, которая в Москве в 2023 году составляет 1264 рубля;

в некоторых регионах России ветераны труда имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте;

льготы медицинского характера включают в себя бесплатное получение протезов и ортопедических приспособлений.

Условия для получения льгот:

чтобы получить звание ветерана труда, необходим определенный стаж работы, который определяется законом;

согласно указу № 1099, обладатели высших званий, орденов, медалей и других наград получают звание ветерана труда без ограничений по стажу работы.

трудовая деятельность ребенком во время Великой Отечественной войны. В таком случае награды обязательны — чтобы получить такое звание, мужчинам достаточно отработать минимум 40 лет, а женщинам — 35.

Какие документы могут понадобиться:

трудовая книжка, в которой прописан стаж работы;

паспорт и фотографии;

документы, подтверждающие труд несовершеннолетних в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;

справки о наградах;

пенсионное удостоверение.

Куда обращаться за получением звания?

В таком случае человеку понадобятся органы социальной защиты: департамент, отделение соцзащиты, министерство труда и социальной поддержки.

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