Путин назвал недопустимым навязывание шаблонов в сфере образования и воспитания

Президент России Владимир Путин считает грубым и недопустимым навязывание другими странами шаблонов в сфере образования и воспитания. Такое заявление он сделал на Международном форуме министров образования «Формируя будущее».

«Считаю недопустимым, когда суверенному государству порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны в сфере образования и воспитания», — заявил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником.