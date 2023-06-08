Путин назвал недопустимым навязывание шаблонов в сфере образования и воспитания

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 89 0

Такими грубыми действиями занимаются некоторые страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; kremlin.ru

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Президент России Владимир Путин считает грубым и недопустимым навязывание другими странами шаблонов в сфере образования и воспитания. Такое заявление он сделал на Международном форуме министров образования «Формируя будущее».

«Считаю недопустимым, когда суверенному государству порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны в сфере образования и воспитания», — заявил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником.

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