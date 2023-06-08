«Благородное и милосердное призвание»: Путин поздравил соцработников России

По мнению главы государства, именно к соцработникам обращаются те, кто находится в сложной жизненной ситуации.

Президент России Владимир Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником. Об этом говорится в официальном письме.

«Вы посвятили себя благородному, милосердному призванию, требующему от человека не только глубоких профессиональных знаний, но и особых личных качеств, чуткости и тепла», — написал глава государства.

По его словам, именно к соцработникам обращаются те, кто находится в сложной жизненной ситуации и остро нуждается в поддержке. Также Путин подчеркнул, что очень отрадно, что в последние годы, кроме государственных учреждений, в дело социального попечительства вовлекается все больше добровольцев и волонтеров, представителей НКО и бизнеса.

«И конечно, сегодня одна из наших важнейших, неотложных задач — оказание всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их родным», — продолжает Путин.

Он добавил, что сейчас для этих целей создан и начинает свою деятельность во всех регионах страны государственный фонд «Защитники Отечества», который призван осуществлять медицинскую и психологическую реабилитацию ветеранов, оказывать им поддержку в получении образования, трудоустройстве, повышении квалификации.

«Хочу искренне поблагодарить всех социальных работников за самоотверженную, востребованную работу, за ваше бескорыстие и подвижничество. Желаю успехов и всего наилучшего», — заключил глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как фонд «Защитники Отечества» появится в Петербурге.