«Благородное и милосердное призвание»: Путин поздравил соцработников России

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

«Благородное и милосердное призвание»: Путин поздравил соцработников России

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

Читайте нас в: Дзен Новости

По мнению главы государства, именно к соцработникам обращаются те, кто находится в сложной жизненной ситуации.

Президент России Владимир Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником. Об этом говорится в официальном письме.

«Вы посвятили себя благородному, милосердному призванию, требующему от человека не только глубоких профессиональных знаний, но и особых личных качеств, чуткости и тепла», — написал глава государства.

По его словам, именно к соцработникам обращаются те, кто находится в сложной жизненной ситуации и остро нуждается в поддержке. Также Путин подчеркнул, что очень отрадно, что в последние годы, кроме государственных учреждений, в дело социального попечительства вовлекается все больше добровольцев и волонтеров, представителей НКО и бизнеса.

«И конечно, сегодня одна из наших важнейших, неотложных задач — оказание всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их родным», — продолжает Путин.

Он добавил, что сейчас для этих целей создан и начинает свою деятельность во всех регионах страны государственный фонд «Защитники Отечества», который призван осуществлять медицинскую и психологическую реабилитацию ветеранов, оказывать им поддержку в получении образования, трудоустройстве, повышении квалификации.

«Хочу искренне поблагодарить всех социальных работников за самоотверженную, востребованную работу, за ваше бескорыстие и подвижничество. Желаю успехов и всего наилучшего», — заключил глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как фонд «Защитники Отечества» появится в Петербурге.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.46
0.21 87.17
0.22
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

10:55
Путин назвал недопустимым навязывание шаблонов в сфере образования и воспитания
10:53
Тяжело пострадавшего в драке с участием Понасенкова* прооперировали нейрохирурги
10:52
«Благородное и милосердное призвание»: Путин поздравил соцработников России
10:48
«Замуж не пойду!» — Лолита честно рассказала о личной жизни и алкоголе
10:43
В ЛНР рассказали об уничтожении командного пункта ВСУ, руководящего наступлением
10:37
Троих жителей Иркутска задержали по подозрению в поджоге подстанции за деньги

Сейчас читают

"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая
Бероев вышел в свет с потерявшим ноги в боях за ДНР другом: «Это герои!»
Не долго музыка играла: отказавшаяся от алкоголя Волочкова схватилась за бокал
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео