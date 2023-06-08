«Поедание себя»: жена Прилучного страдает от послеродовой депрессии

Как молодая мама справляется с негативными последствиями беременности?

Полтора месяца назад звезда «Мажора» Павел Прилучный и актриса Зепюр Брутян стали родителями. Тогда 27-летняя знаменитость впервые стала мамой — на свет появился сын Микаэль.

Звездные родители рассказали, что он родился раньше ожидаемого срока, однако роды прошли благополучно. Недавно в личном блоге Брутян призналась, что сначала ей было тяжело, но потом она быстро приспособилась к жизни с малышом.

Теперь артистка решила пообщаться с подписчиками, подняв тему послеродовой депрессии. По ее мнению, молодым мамам не стоит зацикливаться только на ребенке — важно научиться отвлекаться на что-то интересное.

«Часто задаваемый вопрос: как избежать послеродовой депрессии? Не знаю… Возможно, нужно занимать себя в свободное время чем-то, чтобы не было времени на поедание себя. Очень важна поддержка мужа! Она необходима», — высказалась молодая мама.

Также знаменитость посоветовала женщинам не мешать организму восстанавливаться и помогать ему привыкнуть к наступившим изменениям. Она подчеркнула, что первое время молодой маме не стоит ругать себя за частые перемены в настроении, лишний вес или стресс, к которому не все могут быть подготовлены.

Артистка поддержала подписчиц, которые позитивно отреагировали на ее слова, а также заверила, что все трудности временны и вскоре останутся лишь воспоминаниями.

Ребенок от Брутян стал для Прилучного третьим: у него уже есть дочь и сын от актрисы Агаты Муцениеце. Звезда старается проводить с ними много времени, чтобы дети не чувствовали себя ненужными. Артист уверен, что Мия и Тимофей уже достаточно взрослые, чтобы понимать, что папа их все равно любит, несмотря на развод.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит фигура Зепюр Брутян после рождения ребенка.

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