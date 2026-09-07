«У нас девочка!»: пополнение в семье Прилучного и Брутян

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Василиса Власова
Василиса Власова 35 0

Звездная пара поделилась реакцией сына на нового члена семьи

В семье Прилучного и Брутян произошло пополнение

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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В семье Прилучного и Брутян произошло пополнение

Актриса Зепюр Брутян в своем профиле в социальных сетях опубликовала милое видео с новым домочадцем. Им оказался щенок породы мини-мальтипу.

«Мы очень долго ждали пополнения в нашей семье», — рассказал в видеообращении Павел Прилучный, наиболее известный по роли в сериале «Мажор».

«У нас будет девочка», — дополнила его супруга.

Трогательное видео Брутян продолжилось знакомством нового члена семьи с трехлетним сыном актерской пары, Микаэлем. Мальчик встретил щенка прямо, робко погладил, а потом не удержался и обнял — кажется, дружба завязалась мгновенно.

Зепюр призвала подписчиков помочь выбрать имя собаке. Первой ответила актриса Лиза Моряк, частая коллега Павла Прилучного по съемкам.

«Лиза», — предложила она.

Фото, видео: Legion-Media/Yury Nikalayeu; Instagram*/zepyur_brutyan; 5-tv.ru

Порода мини-мальтипу считается одной из дорогих. Стоимость такого щенка составляет около 150-200 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Прилучный подал в суд на предпринимателя из Курска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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