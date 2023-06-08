Зона евро вошла в рецессию в первом квартале 2023 года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

С чем связан спад темпов роста иностранной валюты?

Зона евро вошла в рецессию в первом квартале 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Artem Sobolev

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Зона евро вошла в рецессию в период с января по март текущего года. Об этом агентство ТАСС сообщает со ссылкой на Евростат.

Уточняется, что первые три месяца 2023 года стали уже вторым кварталом, когда ВВП ЕС снижается. Европейские аналитики говорят, что зона вошла в стадию технической рецесси и прибывает в ней.

Ведомство также сообщило, что экономика 19 европейских стран за первые три месяца текущего года снизилась на 0,1%. Такой же уровень был зафиксирован в данных государствах в четвертом квартале 2022 года.

Примечательно, что, по предварительным оценкам, в первом квартале 2023 года ожидался рост показателей европейской экономики. В том числе ждали повышения ВВП на 0,1%.

Евростат связывает сложившуюся ситуацию с промышленным спадом. В первую очередь, объясняют они, на рецессию евро повлияло замедление процессов в немецкой экономике. Отмечается, что Германия обладает крупнейшей экономикой в ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга на фоне угрозы дефолта в стране.

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