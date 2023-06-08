Провожая в последний путь: в Москве прощаются с Владимиром Головановым

Заслуженный деятель искусств РФ скончался в возрасте 83 лет.

Советский и российский сценарист Владимир Голованов скончался 5 июня 2023 года в возрасте 83 лет во сне. Сегодня проходит церемония прощания с легендарным «отцом советских мультфильмов».

Как стало известно 5-tv.ru, близкие друзья и коллеги пришли проститься с киносценаристом в бывшее помещение киностудии Союзмультфильма, по адресу Долгоруковская, 25.

Люди принесли красные и белые розы к гробу Голованова, сзади которого транслируются семейные фотографии со знаменитостью. Родственники не могут сдержать слез.

Создатель кинокартин для малышей родился 11 декабря 1939 года, в 1963-м, он окончил факультет ВГИКа по профессии сценарист. А в 1970-м — высшие курсы сценаристов и режиссеров при ВГИКе.

Его дебют состоялся в мультипликационном проекте Федора Хитрука «Фильм, фильм, фильм» в 1968 году.

За свою карьеру звезда создал истории к более чем 60 мультфильмам и картинам для подрастающего поколения. В их числе такие, как «Приключения Травки», «Марка страны Гонделупы», «Пограничный пес Алый», «Как я был вундеркиндом», «Полет в страну чудовищ».

В 2002 году Голованов получил звание Заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2011-м — почетную грамоту Минкульта за большой вклад в анимацию.

Ранее 5-tv.ru писал, как сценарист Голованов провел последние дни жизни.