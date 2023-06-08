Без вреда для фигуры: чем заменить любимые майонез и кетчуп

При покупке соусов гастроэнтеролог посоветовала обращать внимание на состав и калорийность.

Хуже всего на здоровье и фигуру влияет употребление таких соусов, как майонез, кетчуп и горчица. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Так, они оказывают негативное воздействие на организм из-за высокой калорийности, большого содержания сахара и влияния на ЖКТ. Самый популярный, но вместе с тем и вредный соус, — это майонез.

В среднем на 100 граммов продукта приходится 600–680 килокалорий. В случае, если его вкус вам нравится и вы не намерены от него отказываться, лучше приготовить приправу самостоятельно, заменяя подсолнечное масло на оливковое.

Не менее вредным для употребления является всеми любимый кетчуп. Тот, который продается готовым в магазинах, содержит огромное количество сахара, поэтому его не советуют употреблять тем, у кого нарушен углеводный обмен, передает издание Газета.ру.

«А еще в такие соусы часто добавляют красители и консерванты, которые негативно сказываются на состоянии кишечной микрофлоры и могут ухудшать пищеварение», — рассказывает специалист.

Множество сахара также содержится в соевом соусе и хойсине — аналоге соуса барбекю. В связи с этим Кашух советует заменить их на устричный.

Еще один вредный для организма продукт — горчица. Ее нужно особенно осторожно употреблять тем, у кого есть заболевания органов ЖКТ.

Например, речь может идти о гастрите и язве желудка. Воздержаться стоит также тем, у кого есть гипертония, заболевания почек и сердечно-сосудистая недостаточность.

«Горчица — частый аллерген. В редких случаях ее употребление может привести к анафилактическому шоку — опасному для жизни состоянию, которое требует неотложной медицинской помощи», — отметила Кашух.

Гастроэнтеролог посоветовала при выборе соуса обращать внимание на его состав и калорийность. Большое количество сахара, жира, ароматизаторов и красителей значительно сказываются на фигуре и здоровье.

Поэтому стоит готовить соусы самостоятельно, а для основы использовать обезжиренный йогурт, оливковое масло, натуральные перетертые томаты. Еще лучше будет совсем отказаться от этого продукта в пользу приправ и зелени.

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