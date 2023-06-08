Песков назвал дату встречи Лукашенко и Путина

Встреча уже назначена. Во сколько?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путин и главы Белоруссии Александра Лукашенко состоится завтра, 9 июня. Об этом он сообщил во время брифинга журналистам.

«Это будет завтра, будем информировать», — заявил Песков.

Также он добавил, что встреча состоится в России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время.