Песков назвал дату встречи Лукашенко и Путина

Песков: встреча Путина и Лукашенко состоится 9 июня в России
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Встреча уже назначена. Во сколько?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путин и главы Белоруссии Александра Лукашенко состоится завтра, 9 июня. Об этом он сообщил во время брифинга журналистам.
«Это будет завтра, будем информировать», — заявил Песков.
Также он добавил, что встреча состоится в России.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время.
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