Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Каждый день появляются новости о диверсиях, которые совершают граждане России — как правило, их убеждают пойти на преступление одним из двух способов.

В России все чаще фиксируют случаи диверсий, которые граждане совершают по заказу украинских спецслужб — чтобы заманить их в ловушку, чаще всего разведка применяет два метода. Об этом 5-tv.ru заявил полковник управления «Альфа» ЦСН ФСБ в отставке Виталий Демидкин.

«В одном из фильмов показывали, как нужно вербовать человека. Пьет человек — выпей с ним. Плачет (если муж ушел или жена — Прим. ред.) — посочувствуй. В первом случае — он твой, если выпил с ним. Во втором случае — (тоже, если — Прим. ред.) посочувствовал. То есть обращайте, пожалуйста, внимание направо и налево. Нужно быть крайне внимательным к окружению, крайне внимательным», — посоветовал эксперт.

Нельзя доверять «приятным» незнакомцам

По его словам, в первую очередь иностранные спецслужбы обращают внимание на одиноких людей, алкоголиков и наркоманов. Их легче всего убедить совершить преступление. Например, украсть какие-либо документы, перенести часть взрывчатки, заминировать что-то, запустить беспилотник или убить другого человека.

«Они подбирают людей, которые в чем-то нуждаются, либо потеряны в жизни — не могут найти работу, нужен стакан или доза. Но если тебе помогли, то нужно насторожиться. А почему тебе этот человек помог? Чем ты ему можешь быть интересен? А нет ли здесь подвоха? Ведь могут либо квартиру отобрать, либо приказать мину подложить или беспилотник запустить. И каждому человеку нужно понимать, что бесплатный сыр — только в мышеловке», — пояснил полковник.

Насторожиться также нужно, если человек, с которым вы знакомы плохо или не знакомы совсем, начинает вас обхаживать или убеждать в наличии общих интересов.

Например, говорит, что он тоже рыбак или автомобилист, зовет вместе провести время за любимым хобби. Располагая к себе, агент делает так, чтобы ему было сложнее отказать в выполнении «маленькой просьбы».

Грубый шантаж

Нередко бывает, что спецслужбы работают грубее. Демидкин вспомнил, как во время войн в Чечне пленных заставляли убивать своих же товарищей.

Эти преступления снимали на видео, а затем шантажировали: если не будешь шпионить, то кадры опубликуют. Человека также могут шантажировать с помощью других совершенных им преступлений, о которых стало известно спецслужбам.

«Для тех, кто уже завербован, хотелось бы сказать: ребят, хватит продавать Родину! Потихонечку — ничего страшного — пришли, повинились, обратились в ФСБ. Там помогут выйти из этой ситуации. Если нужно будет — и спасут, и уберегут. Все, что угодно, могут сделать для вашего спасения. Но нужна информация», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутске задержали троих мужчин по подозрению в заказном поджоге трансформаторной подстанции. За это им пообещали деньги неизвестные.