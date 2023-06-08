Подросток сломал позвоночник в торговом центре в Москве

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 340 0

Ребенок сломал позвоночник в игровой комнате ТЦ «Авиапарк» в Москве

Подросток сломал позвоночник в торговом центре в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Мальчик упал с высоты полутора метров.

В Москве ребенок сломал позвоночник в игровой комнате одного из торговых центров. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

На данный момент известно, что 14-летний подросток находился в игровой комнате парка развлечений в «Авиапарке» на Ходынском бульваре. Там он попытался запрыгнуть на возвышение из матов, однако не смог удержаться и упал с высоты полутора метров на копчик.

Сейчас мальчик находится в больнице, ему диагностировали перелом позвоночника. По факту происшествия началась проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как школьница сломала позвоночник в ДТП в Магаданской области.

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