Подросток сломал позвоночник в торговом центре в Москве
Ребенок сломал позвоночник в игровой комнате ТЦ «Авиапарк» в Москве
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Мальчик упал с высоты полутора метров.
В Москве ребенок сломал позвоночник в игровой комнате одного из торговых центров. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
На данный момент известно, что 14-летний подросток находился в игровой комнате парка развлечений в «Авиапарке» на Ходынском бульваре. Там он попытался запрыгнуть на возвышение из матов, однако не смог удержаться и упал с высоты полутора метров на копчик.
Сейчас мальчик находится в больнице, ему диагностировали перелом позвоночника. По факту происшествия началась проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как школьница сломала позвоночник в ДТП в Магаданской области.
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