На Украине аннулировали лицензии семи оппозиционных каналов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Еще четыре медиакомпании лишили права на осуществление вещательной деятельности.

На Украине аннулировали лицензии семи оппозиционных каналов

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

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Украинское телевидение лишилось семи телеканалов после аннулирования их лицензий решением Национального совета страны. Информация об этом появилась на официальном сайте государственного органа Незалежной.

Все семь аннулированных каналов имеют схожую черту — они оппозиционные. Так, Нацсовет страны лишил лицензий телеканалы «Наш», «Макси ТВ», «Первый независимый», ZIK, UkrLive, NewsOne и «112 Украина».

Также сообщается о лишении лицензий четырех медиакомпаний.

В июле прошлого года в стране уже были аннулированы телевизионные лицензии каналов, которые принадлежат компании «Медиа группа Украина». Решение украинских властей отразилось на национальных и региональных вещателях.

Ранее 5-tv.ru писал, что арбитражный московский суд подтвердил обязанность Googlе вернуть РЕН ТВ доступ к девяти каналам на видеохостинговом сайте YouTube.

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