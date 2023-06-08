На Украине аннулировали лицензии семи оппозиционных каналов
Еще четыре медиакомпании лишили права на осуществление вещательной деятельности.
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert
Украинское телевидение лишилось семи телеканалов после аннулирования их лицензий решением Национального совета страны. Информация об этом появилась на официальном сайте государственного органа Незалежной.
Все семь аннулированных каналов имеют схожую черту — они оппозиционные. Так, Нацсовет страны лишил лицензий телеканалы «Наш», «Макси ТВ», «Первый независимый», ZIK, UkrLive, NewsOne и «112 Украина».
Также сообщается о лишении лицензий четырех медиакомпаний.
В июле прошлого года в стране уже были аннулированы телевизионные лицензии каналов, которые принадлежат компании «Медиа группа Украина». Решение украинских властей отразилось на национальных и региональных вещателях.
Ранее 5-tv.ru писал, что арбитражный московский суд подтвердил обязанность Googlе вернуть РЕН ТВ доступ к девяти каналам на видеохостинговом сайте YouTube.
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