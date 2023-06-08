«Не лезьте в мой бокал!» — Волочкова послала всех на три буквы за вопрос об алкоголе

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 948 0

Волочкова призвала не лезть в ее личную жизнь после фото с алкоголем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТЕМ; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Пару дней назад звезда публично заявила, что навсегда бросила пить, затем выложила фото с бокалом в руке. Как она это объяснила?

Недавно бросившая пить балерина Анастасия Волочкова отказалась комментировать 5-tv.ru свое новое фото с шампанским в социальных сетях.

«Мои золотые, а вам не до ***** (все равно — Прим. ред.), что я ем, что я пью?» — возмущенно ответила знаменитость.

Она призвала всех неравнодушных заниматься своей жизнью и не трогать ее. Звезда также упомянула, что только проснулась и ест «пустой» бульон без соли, сваренный с яйцом всмятку.

«Не лезьте в мой дом, в мою постель, в мою дружбу, в мой бокал и в мою тарелку. И идите ***** (куда подальше — Прим. ред.)!» — призвала танцовщица.

5 июня Волочкова призналась, что после отпуска на Мальдивах решила навсегда завязать с алкоголем. Зависимой от спиртного себя знаменитость не считает, но признается в страсти к шампанскому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, получится ли у Волочковой отказаться от спиртного.

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