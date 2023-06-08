Гладков: производственная база повреждена при обстреле Белгородской области

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 28 0

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать гражданские объекты и объекты инфраструктуры.

Гладков: производственная база повреждена при обстреле Белгородской области

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Производственная база повреждена при обстреле Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков отметил также, что в результате обстрела была повреждена газовая труба. На месте работают экстренные службы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
82.09
0.63 88.04
0.87
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

21:39
«Взял в жены придурочную»: Кудрявцева раскрыла тайны жизни с Макаровым
21:24
Фанаты разбили игроку голову пивным стаканом на финале Лиги конференций
21:08
Гладков: производственная база повреждена при обстреле Белгородской области
21:01
Число погибших после ЧП на Каховской ГЭС увеличилось до семи
20:51
Остается только молиться? Реально ли спастись от акулы и как это сделать
20:39
«Ей требуется лечение»: психиатр уличил Волочкову в отрицании алкозависимости

Сейчас читают

Штраф за купальники вводится в Абхазии с 1 августа
Момент нападения акулы на россиянина в Хургаде попал на видео (18+)
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
«Чтобы бабушка и дедушка были спокойны»: какое образование получила Ханна

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео