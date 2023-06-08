Стало известно об открытии второго воздушного коридора в России на юг

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Благодаря ему сократится время полета воздушных судов и увеличит пропускную способность.

Стало известно об открытии второго воздушного коридора в России на юг

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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В России с 12 июня откроется второй воздушный коридор на юг, который позволит увеличить пропускную способность и сократить время полета. Об этом стало известно РБК от источников в двух авиакомпаниях.

Как пояснил один из источников, авиакомпании уже уведомлены об открытии второго воздушного коридора на юг. Они же в свою очередь осведомили об этом пилотов. При этом открытый в августе прошлого года воздушный коридор пропускал не более 15 рейсов в час. Представитель Росавиации отказался от комментариев изданию.

К слову, второй воздушный коридор предполагает маршрут шириной десять километров. Им смогут пользоваться авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи, в аэропорты Турции и обратно.

Как известно, Россия закрыла часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны с 24 февраля, в связи со специальной военной операцией на Украине. С этого периода режим ограничений в целях безопасности постоянно продлевается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие опасности могут ожидать российских туристов в Грузии.

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