В Египте поймали акулу, которая растерзала россиянина — видео

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 164 0

В Минприроды Египта заявили, что напавшая на россиянина акула была тигровой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gil Cohen Magen; Открытые источники; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

К поимке хищника подключились несколько десятков человек. Для успшной операции им пришлось опутать ее сетями и затащить в одну из лодок.

Меньше суток понадобилось жителям Египта, чтобы поймать акулу, которая за десятки секунд растерзала россиянина. В социальной сети оказались кадры предположительной операции.

На них видно, как к поимке подключились несколько десятков человек. С помощью двух лодок и сетей они загнали хищника в капкан, а после достали на сушу.

Как сообщили в министерстве окружающей среды Египта, акула оказалась тигровой. Это один из наиболее распространенных видов акул на Земле, размер особей достигает длины 5,5, метров. 

Акула загрызла 23-летнего юношу в Хургаде, где парень отдыхал на пляже вместе с отцом. Родитель был полностью уверен, что выбранный ими пляж безопасен — находится в черте города и привлекает много яхт, но не акул, поэтому произошедшее он счел нелепой случайностью, зловещим роком. Юноша пытался вырваться, отбиться, уплыть, но буквально за 20-30 секунд хищник загрыз его.

«Это случилось за 20 секунд»: отец убитого акулой россиянина раскрыл детали случившегося

Как стало известно 5-tv.ru, мама погибшего юноши в шоке от случившегося. После того как она узнала страшную новость, ей потребовалась помощь медиков. Она кричала и в состоянии шока отрицала гибель сына. Женщину увезли в больницу.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры момента нападения акулы на россиянина.

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
82.09
0.63 88.04
0.87
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

0:37
Молдавские фермеры вышли на протест против поставок зерна с Украины
0:18
Американский генерал назвал Россию, США и КНР сверхдержавами многополярного мира
23:46
В Египте поймали акулу, которая растерзала россиянина — видео
23:19
Я не Слава: исповедь сына великого кутюрье Егора Зайцева
23:11
Комитет Госдумы поддержал поэтапное повышение призывного возраста
22:55
Стало известно об открытии второго воздушного коридора в России на юг

Сейчас читают

Штраф за купальники вводится в Абхазии с 1 августа
Я не Слава: исповедь сына великого кутюрье Егора Зайцева
«Ей требуется лечение»: психиатр уличил Волочкову в отрицании алкозависимости
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео