Журналисты развеяли миф об украинских диверсантах в Новой Таволжанке

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Боевики продолжают обстреливать абсолютно мирные кварталы белгородского поселка.

Фото, видео: 5-tv.ru

Все, что сейчас могут радикалы — это развязывать информационные войны. Группы диверсантов якобы захватывают приграничные села и выдвигают мифические требования местным властям. Так было с поселком Новая Таволжанка в Белгородской области. Наш корреспондент Алексей Полторанин побывал там и сейчас покажет, что на самом деле происходит.

Новая Таволжанка находится практически на границе. Как заявлял губернатор Белгородской области противника в этом населенном пункте нет, но украинские боевики продолжают обстреливать абсолютно мирные кварталы. Ну вот посмотрите. Окна разбиты. Воронка от снаряда.

Украинские националисты наносят удары из города Волчанск Харьковской области, до которого отсюда по прямой десять километров. До самой границы — три. Боевики бьют по селу из минометов и системы залпового огня «Град». Только накануне они 40 раз обстреляли село. Сегодня неонацисты открыли огонь рано утром. Рядом со зданиями в лесном массиве до сих пор тлеет трава.

Подробности — в репортаже.

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