Расстояние может спасти жизнь: когда нужно эвакуироваться при лесных пожарах

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Эколог Каюмов: эвакуироваться необходимо при нахождении от пожара в десяти километрах

Расстояние может спасти жизнь: когда нужно эвакуироваться при лесных пожарах

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Даже если кажется, что возгорание еще слишком далеко, стоит уже собирать вещи и покидать свое жилье. В противном случае можно не успеть.

Нахождение от лесных пожаров в районе ста километров считается безопасным, десять и меньше — опасным и требующим скорой эвакуации граждан. Об этом сообщил эколог Асхат Каюмов в беседе с URA.RU.

Он пояснил, что огонь может перекинуться на десять километров всего за день. Поэтому важно при таком расстоянии перебираться в безопасное место, а не отключать электричество.

«Если 30 км от возгорания, но ветер дует в вашу сторону, хороший сухой лес и нет никаких естественных преград, два-три дня — и он пришел. Расстояние перестало быть безопасным, поэтому это зависит не только от километража», — пояснил специалист.

При этом важно принять все возможные меры безопасности. Стоит обратить внимание на наличии водоемов поблизости, проведены ли пожарные мероприятия, сделаны ли пожарные разрывы, как быстро спасатели прибывают на место возгорания.

«Мы, к сожалению, пока еще не умеем управлять пожарами. Пока они рулят, а мы только ухитряемся как-то отбиваться», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео Нью-Йорка, который накрыл рекордный смог от лесных пожаров.

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