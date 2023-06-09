Владивосток уходит под воду: следом за мощнейшим ливнем в столицу Приморья идет шторм
Из-за потопа власти попросили жителей дальневосточного города не выходить на улицу, а предприятиям порекомендовали временно увести сотрудников на удаленку.
Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; 5-tv.ru
Во Владивостоке еще не успели оправиться после тропического ливня, а сегодня город может накрыть настоящий шторм. Власти советуют жителям не выходить на улицу, а предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный формат.
Как столица Приморья переживает потоп, расскажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера. Смотрите подробности в репортаже.
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