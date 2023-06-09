«Инвестиции в будущее»: Минниханов выступил на форуме «Формируя будущее»

Этому вопросу в Татарстане, как подчеркивается, уделяют приоритетное внимание.

Более 20 министров образования собрались в Казани — там открылся международный форум «Формируя будущее».

Приветствие участникам направил Владимир Путин, а глава республики Рустам Минниханов отметил, что расходы на образование — это инвестиции в будущее с высокой отдачей. И этому вопросу в Татарстане уделяют приоритетное внимание.