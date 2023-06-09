«Инвестиции в будущее»: Минниханов выступил на форуме «Формируя будущее»
Минниханов выступил на форуме «Формируя будущее»
Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru
Этому вопросу в Татарстане, как подчеркивается, уделяют приоритетное внимание.
Более 20 министров образования собрались в Казани — там открылся международный форум «Формируя будущее».
Приветствие участникам направил Владимир Путин, а глава республики Рустам Минниханов отметил, что расходы на образование — это инвестиции в будущее с высокой отдачей. И этому вопросу в Татарстане уделяют приоритетное внимание.
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