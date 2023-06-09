Мишустин: уровень продовольственной безопасности РФ один из самых надежных в мире

Уровень продовольственной безопасности России — один из самых надежных в мире. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского конгресса.

«В 2022 году мы достигли значений, отраженных в национальной доктрине, которая утверждена президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, для обеспечения мировой продовольственной безопасности необходимо отказаться от санкций и ограничений. Только тогда, отметил деятель, возможно будет накормить нуждающиеся страны.