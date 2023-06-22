Творения хочется показать: какие у IVAN потребности в музыкальной среде

Певец занимается музыкой с самого детства.

Певец и музыкант Александр Иванов, более известный публике как IVAN, назвал потребностью свое желание быть большим артистом в музыкальной индустрии. Об этом он рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

«Когда ты что-то создаешь, по крайней мере, у меня так, ты хочешь это кому-то показать. То есть ты создал, удивился сам себе, обрадовался и хочешь поделиться этой радостью», — объяснил IVAN.

Сначала музыкант показывал свои творения родным, потом ему захотелось делиться композициями с друзьями и приятелями.

«Теперь нужно больше. Делаешь больше песен, показываешь еще всем, начинаешь выступать с этими песнями, начинаешь собирать людей вокруг себя, — это просто потребность», — поделился IVAN.

По признанию музыканта, даже негативная реакция и критика в сторону творчества не остановила бы его. IVAN убежден, что всегда найдутся те, которым будет по душе его музыкальная деятельность.

Певец получил широкую известность после участия в конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. IVAN покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошел концерт певца IVAN.