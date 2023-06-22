Творения хочется показать: какие у IVAN потребности в музыкальной среде

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 22 0

IVAN назвал потребностью свое желание быть большим артистом

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Певец занимается музыкой с самого детства.

Певец и музыкант Александр Иванов, более известный публике как IVAN, назвал потребностью свое желание быть большим артистом в музыкальной индустрии. Об этом он рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

«Когда ты что-то создаешь, по крайней мере, у меня так, ты хочешь это кому-то показать. То есть ты создал, удивился сам себе, обрадовался и хочешь поделиться этой радостью», — объяснил IVAN.

Сначала музыкант показывал свои творения родным, потом ему захотелось делиться композициями с друзьями и приятелями.

«Теперь нужно больше. Делаешь больше песен, показываешь еще всем, начинаешь выступать с этими песнями, начинаешь собирать людей вокруг себя, — это просто потребность», — поделился IVAN.

По признанию музыканта, даже негативная реакция и критика в сторону творчества не остановила бы его. IVAN убежден, что всегда найдутся те, которым будет по душе его музыкальная деятельность.

Певец получил широкую известность после участия в конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. IVAN покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошел концерт певца IVAN.

+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
84.25
0.02 92.00
-0.07
Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

Последние новости

16:28
Умерла жена владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого
16:26
«Правда и доброта побеждают»: Темникова приняла участие в акции «Свеча памяти»
16:22
Жительница Кемеровской области безжалостно задушила подушкой свою трехлетнюю дочь
16:09
Подлодку «Белгород» — носитель «Посейдонов» — примут в состав ВМФ РФ в 2023 году
16:08
Названы три главных достоинства новой тяжелой ракеты «Сармат»
16:00
Творения хочется показать: какие у IVAN потребности в музыкальной среде

Сейчас читают

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
Оно отказывает первым: как умирают люди в батискафе и есть ли шанс на реанимацию
«Я не думаю, я просто делаю»: почему Ольге Бузовой легко живется
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео