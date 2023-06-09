Умер страдавший дварфизмом актер из клипа Киркорова

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Полина Долгова
Полина Долгова 5 475 0

Алексей Миранов скончался 8 июня. Но что с ним произошло?

Умер страдавший дварфизмом актер из клипа Киркорова

Фото: ВКонтакте / Алексей Миранов

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Актер театра Алексей Миранов умер. Причина смерти не освещается. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник.

«Алексей Вячеславович скончался 8 июня в Москве. О смерти сообщил его сын», — отметил источник.

Миранов появился на свет в 1981 году и страдал от дварфизма (карликовости — Прим. ред.). Он выступал в Театре Наций и играл в постановке «Сказка про последнего ангела» по произведениям Романа Михайлова.

Также артист принимал участие в съемках видеоклипа Филиппа Киркорова «Диско-партизаны», спектале «Сказка про последнего ангела» — он был поставлен по книгам Романа Михайлова и одноименной сказке Алексея Саморядова. Помимо Миранова, в этом театрализованном представлении задействованы такие актера, как Павел Рассомахин, Глеб Пускепалис, Муся Тотибадзе и Владимир Буланов.

Постановка стала лауреатом премии «Золотая маска». Она участвовала в номинации «Драма/спектакль большой формы» в 2019–2020 годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер депутат первого созыва Госдумы Валентин Татарчук.

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