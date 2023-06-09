Умер депутат первого созыва Госдумы Валентин Татарчук

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 38 0

Политика не стало в его собственной квартире. Причина смерти уже известна.

Умер депутат первого созыва Госдумы Валентин Татарчук

Фото: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz

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На 86-м году жизни ушел из жизни депутат первого созыва Госдумы Валентин Татарчук. Об этом сообщает ИА Регнум, отмечая, что все произошло в квартире, где проживал политик.

«В квартире на Рублевском шоссе скончался. Причина смерти — онкология», — сообщил источник издания.

Впоследствии выяснилось, что Татарчук умер еще 7 июня. Известно об этом стало только сегодня.

Первоначально в годы СССР Валентин Татарчук возглавлял Ляскельский бумажный завод, а также Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат. В 1989 году управленец стал народным депутатом СССР по квоте КПСС. Спустя несколько лет, в 1993-м политика избрали депутатом Госдумы первого созыва. Следом — назначили на должность зампредседателя комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике.

В дальнейшем Валентин Татарчук баллотировался от блока «Демократический выбор России — объединенные демократы», который не прошел необходимый барьер на выборах 1995 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае умер депутат Госдумы Виктор Зубарев.

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