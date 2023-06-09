Украинские боевики обстреляли детскую базу отдыха, расположенную на Арабатской стрелке в Геническом районе под Херсоном. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо. Предположительно, террористы выпустили по лагерю три ракеты Storm Shadow.

По словам Сальдо, одну ракету сбила российская система ПВО. Еще два снаряда, выпущенные украинскими террористами, попали в объекты гражданской инфраструктуры.

Точной информации о пострадавших пока нет.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России призвали ставленников президента Украины Владимира Зеленского беспокоиться не о Днепре.