Киевскому режиму навредит расследование теракта на Каховской ГЭС, считает дипломат. Именно поэтому глава МИД Украины нахамил президенту Турции, а постпред Киева дерзил в ООН.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому навредило бы расследование прорыва плотины Каховской ГЭС. Поэтому неудивителен резкий отказ Киева от создания международной комиссии по изучению обстоятельств ЧП. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не удивлена. Еще бы. Киевский режим даже списки тех, кого объявил погибшими в Буче, так и не предоставил ООН. Какое уж там расследование теракта на Каховской ГЭС! <…> Расследование Зеленскому встало бы поперек горла», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она также раскритиковала резкую реакцию ставленников Зеленского на предложение провести независимое расследование произошедшего. Мария Захарова напомнила, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба даже нахамил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Дерзко по теме высказался и постпред Украины в ООН Сергей Кислица. Он заявил, что провести расследование «невозможно», пока киевский режим не влияет на власти новых регионов РФ.

«Как заявил Кислица, киевским неонацистам нужно на другой берег Днепра. Лучше, видимо, сразу на „Леопардах“ и „Абрамсах“. Но поспешу успокоить киевских „дипломатов“, пусть не волнуются: расследование теракта уже идет, а на другой берег тем, кто берега попутал, не добраться», — подытожила Мария Захарова.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате затопило десятки населенных пунктов, включая Херсон и Новую Каховку. Российские власти обвинили в происшествии киевский режим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Херсонской области заявили об угрозе обмеления Каховского канала.