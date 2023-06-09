Режиссер Вячеслав Ребров умер на 79-м году жизни. Печальную новость сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ сегодня.

Представители Союза выразили соболезнования родным и близким режиссера. Отмечалось, что прощание состоится 13 июня. Церемония начнется в 11:30 в ритуальном зале больницы № 64.

Точная причина случившегося пока не названа.

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