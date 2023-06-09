Режиссер Вячеслав Ребров умер на 79-м году жизни
| Шоу-бизнес 138 0
Точная причина случившегося пока не названа.
Фото: фото из открытых источников
Режиссер Вячеслав Ребров умер на 79-м году жизни. Печальную новость сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ сегодня.
Представители Союза выразили соболезнования родным и близким режиссера. Отмечалось, что прощание состоится 13 июня. Церемония начнется в 11:30 в ритуальном зале больницы № 64.
Точная причина случившегося пока не названа.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти страдавшего дварфизмом актер из клипа Филиппа Киркорова.
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