Участник охоты на акулу-людоеда в Хургаде: «Этот пляж был безопасным»

Житель египетского города Хургада Мохаммед Аппас признался, что был уверен в безопасности местного дайвинга, пока не произошло нападение тигровой акулы на российского туриста. Огромная рыба растерзала мужчину, не оставив и малейшего шанса на спасение. И хотя ее уже поймали, знающим о случившемся людям страшно заходить в воду.

Аппас рассказал, что помогал спасательной группе искать и вылавливать хищника. Длина особи составляет около трех метров — довольно крупная для своего вида. Она отличилась не только габаритами, но и свирепостью, в причинах которой египтяне пытаются разобраться. На памяти Мохаммеда — только два подобных эпизода. Как правило, акулы не интересуются человеком без веского повода, не трогают во время погружений и тем более не охотятся на него. Но, выясняется, бывают редкие исключения.

«Уже второй раз люди не понимают, по какой именно причине акулы нападают. Стандартная акула обычно не ест людей. Никто не может понять причину почему это случилось, до сих пор никто не знает. На самом деле этот пляж был безопасен, но как туда смогла приплыть акула — неизвестно. Я часто сам там плавал», — рассказал Аппас 5-tv.ru.

Мохаммед и сам увлекается дайвингом, и поэтому знает, что это развлечение совсем не опасно. Как отметил мужчина, человек и акула — это «буквально друзья». Но в большинстве своем они агрессивно реагируют на резкие движения. И даже защитная сетка не помешает морскому монстру добраться до обидчика. Сейчас многие местные и приезжие всерьез опасаются за свои жизни.

«Люди боятся после того, как видят новости. Они приезжают сюда наслаждаться. Наша страна очень ценит и оберегает туристов, думаю, что с бизнесом никогда не произойдет страшного... Это открытое море, это акула, я не думаю, что сетка бы спасла мужчину. Это просто рыба в воде, ей никоим образом не помешает сетка», — уверен Аппас.

Египтянин также не сомневается, что не зря вместе со спасателями прочесывал ближайшие территории. После первой страшной атаки группа обследовала весь район, а поймав людоеда, убедилась — это не ошибка.

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Как сообщалось ранее, парень 23 лет из России погиб у побережья Хургады на пляже, принадлежащем отелю Dream Beach. По рассказам очевидцев, нападение было стремительным и молниеносным. Рядом с несчастным была его девушка. Неравнодушные успели спасти ее раньше, чем акула заметила.

Ранее в интервью с 5-tv.ru морской биолог Дмитрий Орлов объяснил, почему рыба вдруг решает напасть.