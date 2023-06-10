«Сердце мамы всегда хочет быть дома» — Серябкина о тяжелом бремени артиста

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 34 0

Ольга Серябкина рассказала, что ей сложно совмещать работу и материнство

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Любой работающей женщине сложно. Какими секретами материнства поделилась артистка?

Певица Ольга Серябкина призналась, что совмещать материнство и работу — тяжкий труд. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на красной дорожке масштабного музыкального фестиваля «Новое Радио Движ», который проходит на большой сцене «Три вокзала. Депо».

По словам певицы, в сентябре она готовится уйти в отпуск. Но любой выходной день она, в любом случае, всегда посвящает своему малышу.

«В любой выходной день я сосредотачиваюсь на своей роли мамы и стараюсь быть дома», — говорит Серябкина.

Также она поделилась эмоциями о том, что очень скучает по своему сыну во время работы.

«Как и любой работающей женщине, артистка ты или доктор, всегда сложно. Потому что всегда сердце мамы хочет быть дома, но работать тоже нужно», — заключила певица.

Ольга стала матерью 20 ноября 2021 года в возрасте 36 лет. Позже она рассказала в соцсетях, что роды начались чуть раньше срока. Отцом ребенка стал бизнесмен Георгий Начкебия, который работал в лейбле MALFA, принадлежавшем концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. Свадьбу пара сыграла в октябре 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Серябкина впервые показала лицо двухгодовалого сына.

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