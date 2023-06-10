Владельцев потенциально опасных пород собак обяжут получать лицензию

Разработанный законопроект предполагает, что для легального содержания крупных псов их владельцам придется соответствовать ряду условий. Это должно сделать жизнь в городах безопаснее.

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, при принятии которого владельцы собак потенциально опасных пород будут обязаны получать лицензию на содержание питомцев. Об этом сообщило РИА Новости.

«Для физических лиц (граждан) обязательным условием содержания опасных пород собак является достижение возраста 18 лет. В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания», — говорится в законопроекте.

Что понадобится для получения лицензии

Чтобы получить лицензию, мало только быть совершеннолетним. Еще придется принести в ОВД два документа: заключение медиков об отсутствии психических заболеваний и справку о прохождении обучения начальным приемам дрессировки.

Вдобавок, власти каждого региона могут потребовать справку о размерах квартиры — если ее площадь окажется меньше положенной для совместного проживания человека и крупной собаки, лицензию не дадут. Минимальную допустимую площадь власти каждого субъекта РФ будут устанавливать самостоятельно.

При этом однажды получивший лицензию человек может ее лишиться. Например, если станет известно о неправильном содержании животного и систематическом нарушении норм.

«Неслучайно определенные породы собак выделяют как опасные. К ним нужен особый подход, и не каждый гражданин сможет совладать с ней. А проживание с псом такой породы в многоквартирном доме ставит под угрозу безопасность всех его жителей», — объяснил депутат Госдумы Евгений Марков.

Какие породы собак считаются потенциально опасными

Список потенциально опасных пород собак ранее утвердило правительство РФ. В перечень входят: акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы данных пород.

Если законопроект примут, физическим лицам будет запрещено разводить собак всех перечисленных выше пород. Остальным для такой деятельности понадобится отдельная лицензия.

Причиной беспокойства депутатов стали многочисленные случаи нападения собак на людей. Например, ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижневартовске бойцовский пес изуродовал лицо школьнице в лифте.