В Нижневартовске бойцовский пес изуродовал лицо школьнице в лифте

Бультерьер набросился на школьницу в лифте, когда она попыталась защитить свою собачку от бойцовского пса. Подросток получила травмы лица. Об этом 5-tv.ru сообщили в УМВД России по региону.

Инцидент произошел 5 июня в Нижневартовске. Девушка спускалась в лифте со своим домашним питомцем, на первом этаже она пересеклась с возвращающимся с прогулки мальчиком с бультерьером.

Бойцовский пес моментально набросился на другую собаку. Пострадавшая пыталась спасти любимца, в результате чего бультерьер вцепился в нее саму. Мальчику удалось оттащить агрессивное животное уже после того как оно успело изранить лицо девочке. После полученных травм она была доставлена в больницу.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту получения несовершеннолетней телесных повреждений от укуса собаки. Во время случившегося животных выгуливали подростки, поэтому процессуальное решение и оценка действиям будет дана их законным представителям.

Ранее 5-tv.ru писал, что собака насмерть загрызла свою хозяйку в Нижегородской области.