Из Египта в Россию экстрадировали обвиняемого в даче взятки пограничникам

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 48 0

Мужчина пытался провезти в РФ санкционную продукцию.

Из Египта в Россию экстрадировали обвиняемого в даче взятки пограничникам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Обвиняемый в даче взятки россиянин Владимир Гукаленко был экстрадирован из Египта по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, мужчина договорился о передаче денег (сумма не уточняется) сотрудникам пограничной службы за возможность беспрепятственно пропустить машины с санкционной продукцией на территорию РФ через границу с Белоруссией.

Инцидент произошел весной 2018 года, с тех пор Гукаленко скрывался от правоохранителей. Заочно ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, после чего объявили в международный розыск. Уголовное дело возбуждено согласно статье 291 Уголовного кодекса РФ — по факту дачи взятки группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемый был задержан в Египте, после чего две страны договорились об экстрадиции.

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«Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры РФ и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Египта удалось добиться положительного решения о выдаче фигуранта», — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

Как отмечается в публикации, Гукаленко вскоре будет доставлен в Москву в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России и Национального центрального бюро Интерпола.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании в Красноярском крае гендиректора фонда капремонта — его подозревают в требовании взятки в размере 12 миллионов рублей за победу в конкурсе на проведение строительных работ.

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