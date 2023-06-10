Власти Турции назвали вероятную причину взрыва на заводе по производству ракет

В результате происшествия в Анкаре погибли пять человек. Число пострадавших устанавливается, некоторые остаются под завалами.

Взрыв на заводе по производству ракет в Турции мог произойти из-за неконтролируемой химической реакции. Такую вероятную причину происшествия назвал губернатор провинции Анкара Васип Шахин.

Взрыв на ракетной фабрике прогремел утром 10 июня. Завод располагается в районе Анкары под названием Эльмадаг. По данным Минобороны Турции, в результате происшествия погибли пять человек.

Точно есть пострадавшие, их число сейчас уточняется. Еще не менее пяти человек остаются под завалами, их пытаются освободить спасатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре произошел пожар.