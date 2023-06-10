Взрыв произошел на заводе по производству ракет в Турции, пять человек погибли
Пять человек погибли из-за взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре
Фото: Reuters / THAIER AL-SUDANI
Под завалами все еще остаются люди, продолжается спасательная операция.
Взрыв прогремел на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в столице Турции. Об этом сообщило агентство «Ихлас».
Уточняется, что нештатный инцидент произошел в районе Анкары под названием Эльмадаг. Только взрывом дело не ограничилось — после него начался пожар. Оперативные службы сейчас работают на месте, им удалось локализовать возгорание.
По данным Минобороны Турции, в результате происшествия погибли пять человек. Точное число пострадавших пока неизвестно.
Однако очевидцы рассказали турецким СМИ, что видели, как нескольких увозили в больницы. Не менее пяти человек остаются под завалами. Сейчас продолжается спасательная операция.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный пожар на складе деревянных поддонов произошел в американской Аризоне. Рядом находились промышленные производства, поэтому была высока вероятность взрыва.
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