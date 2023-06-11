🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 июня, не стоит брать на себя слишком много. Не самый лучший день для решения рабочих вопросов, каких-то крупных финансовых операций и серьезных разговоров. В воскресенье следует расслабиться и заниматься тем, что приносит удовольствие. Также день подходит для домашних работ.

♈ Овны

Не принимайте все слишком близко к сердцу сегодня, Овны. Устанавливайте ограждения везде, где это необходимо. Но при этом держите дверь открытой для теплых и милых людей и вещей, которые войдут в вашу жизнь. Ваша атмосфера резко меняется, и чем больше вы прислушиваетесь к своему телу и интуиции, тем безопаснее и счастливее вы будете себя чувствовать.

Космический совет: не бойтесь проявлять свои чувства.

♉ Тельцы

Тельцы, вы хотите быть на вершине во всем не только потому, что вид захватывающий, но и потому, что это дает ощущение свободы. Пока вы загадываете желания о лучшем варианте своей жизни, возьмите ручку и бумагу и набросайте способы, с помощью которых вы можете начать работать над достижением этих целей. Разорвите порочный круг желаний и надежд, каким-то образом реализуя их. Жизнь пробуждает ту самую атмосферу, которую вы прятали внутри себя. Так что не корите себя ни за что, вместо этого старайтесь каждый день вносить небольшие изменения, чтобы однажды совершить этот грандиозный скачок вперед.

Космический совет: работайте над собой каждый день.

♊ Близнецы

Между «черными» и «белыми» днями находятся «серые», Близнецы. Если вам кажется, что вы разрываетесь между двумя крайностями, знайте, что это могут быть просто две двери, открывающиеся в прекрасную долину, которая находится впереди. Сегодня немного потянитесь, пошевелите пальцами ног, сходите на прогулку — все, что расслабляет и мгновенно высвобождает застоявшуюся энергию. Это не только освежит ваш разум, но и поможет вам высоко стоять и грациозно ходить

Космический совет: смотрите на то, что ждет вас впереди, как на ворота к вашим мечтам.

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♋ Раки

Медленно вдыхайте и еще медленнее выдыхайте, Раки. Окружающие вас вещи могут либо отражать вашу атмосферу, либо вы сами подхватываете их и усиливаете. Верьте, что все так, как должно быть. Если что-то движется медленно, это учит вас терпению. Если что-то переориентируется, это учит вас творческому мышлению. И если что-то заставляет вас чувствовать себя совершенно одинокими, это учит вас обращаться за эмоциональной поддержкой. Вместо того чтобы тонуть, попробуйте придумать, как выплыть, чтобы найти здоровый способ самовыражения.

Космический совет: разрешенные конфликты и дела — залог вашего спокойствия.

♌ Львы

Вспомните что-нибудь, что, возможно, собирались сделать раньше, но так и не приступил к этому. Сегодня может быть хороший день, чтобы начать это делать. Исследуйте способы сделать вещи более гармоничными, вместо того чтобы ждать «идеального» момента, который однажды волшебным образом наступит. Добавляйте веселья во все, что вы делаете сегодня, Львы.

Космический совет: позвольте себе немного расслабиться сегодня.

♍ Девы

Девы, если вы чувствовали себя запертыми в пещере и просили о помощи, то сегодня вам должны прийти два важных послания. Помните, что вы являетесь высшим авторитетом в своей жизни. Кто-то или что-то может пытаться доминировать над вами. Но они имеют власть над вашим разумом, только если вы позволите им войти в него. И как бы сложно это ни звучало, знаете, напоминание себе о том, что вы заслуживаете лучшего, и выбор подняться на крутую гору, а не оставаться в безопасности в долине, может оказаться для вас лучшим вариантом выхода.

Космический совет: побуждайте себя делать шаг за шагом для достижения цели.

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♎ Весы

Возможно, что в последнее время вы часто хотите вернуться в прошлое и пытаетесь заглянуть в будущее. Но как насчет вашего настоящего? Держитесь и позвольте своим ангелам и наставникам привнести в вашу жизнь нотку волшебства. Если ситуация кажется неотложной, возможно, сейчас не время зацикливаться на мельчайших деталях. Пришло время вспомнить о более широком видении происходящего.

Космический совет: создавайте счастье в настоящем времени.

♏ Скорпионы

Доверьтесь сегодня своей интуиции, Скорпионы. Ваши предчувствия верны, но Смотрите на жизнь, как на игру в шахматы. Делайте свои решающие ходы только тогда, когда придет время. Изучите свои варианты и выберите то, что подходит вам лучше всего.

Космический совет: добавьте в свою жизнь побольше ярких красок.

♐ Стрельцы

Стрельцы, попробуйте новые способы почувствовать себя свободными. Например, освоение нового варианта делать те же самые вещи. Доверяйте себе настолько, чтобы знать, что ваша ценность определяется не тем, как много вы делаете, а тем, насколько хорошо вы проявляетесь. Здоровье — это сфера вашего внимания, поэтому выбирайте с умом и всегда ставьте его на первое место в своем списке!

Космический совет: сохраняйте мужество и выбирайте сражение для себя сегодня, вместо шага назад.

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♑ Козероги

Козероги, напряженная энергия этой недели, возможно, заставляет вас задыхаться от передышки. Но чего бы это ни стоило, не торопитесь, выпейте немного освежающей воды, полностью осознайте, как прохладный ветерок касается вашей кожи, и полностью примите то, где вы находитесь в жизни. Делать пятисекундные перерывы в осознанности каждый день лучше, чем заставлять себя напрягаться и в конце концов выдохнуться.

Космический совет: вы делаете достаточно, не нужно нагружать себя.

♒ Водолеи

Решение перейти от текущего положения дел к более масштабному может быть как раз тем, что вам нужно сегодня, Водолеи. Закройте глаза, загляните внутрь себя и доверьтесь ощущению, которое приведет вас туда, где вам нужно быть. Поверьте, что можно достичь большего, если не торопить события.

Космический совет: доверьтесь сегодня своей интуиции.

♊ Рыбы

Возможно, сегодня пришло время сосредоточиться на вашей личной жизни, Рыбы. А это значит, что даже если вы сделаете перерыв в работе, чтобы отдать свою энергию отношениям, день будет плодотворным. Когда кажется, что один аспект жизни сопряжен с трудностями, переведите взгляд на другой аспект, который может развиваться, пусть и со скоростью улитки. Вы находитесь в самом конце сложного цикла.

Космический совет: лучший способ почувствовать себя любимыми — дарить любовь другим и себе.

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